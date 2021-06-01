Анна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына

Во время съемок шоу «Где логика?» на Новом канале гимнастка Анна Ризатдинова рассказала об увлечении сына.

Украинская гимнастка, олимпийский призер Анна Ризатдинова за кулисами шоу «Где логика?» рассказала о спортивном таланте своего сына.

Оказывается, маленький Рома имеет большую страсть к гимнастическим принадлежностям.

Когда у меня есть несколько часов свободного времени, пользуюсь моментом и провожу их вместе с сыном, – рассказывает Аня. – Обычно у нас все очень активно. Любим детские площадки и различные виды спорта. Дома есть все предметы для занятия гимнастикой, поэтому Рома их охотно берет. Например, бегает с лентой по квартире, играет с обручем и мячом. Кстати, он очень четко различает, где футбольный, а где гимнастический. К булавам, например, он ровно дышит, а вот другой реквизит использует в играх с удовольствием. Когда есть лента, мяч и обруч, то все машинки отходят на второй план.

Анна Ризатдинова с сыном / пресс-служба Нового канала

Ризатдинова гордится, что ее сын в свои три годика понимает абсолютно все и узнает маму по телевизору.

Он впитывает всю информацию, как губка, – рассказывает Анна. – Рома четко знает, что мама гимнастка. Когда мы были возле моей звезды на Аллее звезд возле ТРЦ «Гулливер», то я ему рассказала, что это открыли в честь мамы, потому что она много работала и выступала. Он все прекрасно понимает и узнает меня в эфире телевидения или на видео с соревнований по гимнастике. Когда видит, то сразу показывает пальчиком и говорит: «Это мама».

Анна Ризатдинова с сыном / пресс-служба Нового канала

Олимпийская чемпионка не скрывает, что видит сына в будущем спортсменом.

Это моя мечта! – делится она. – Я хочу, чтобы он занимался футболом. Позже можно добавить теннис и плавание.

Напомним,