Анна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына
Во время съемок шоу «Где логика?» на Новом канале гимнастка Анна Ризатдинова рассказала об увлечении сына.
Оказывается, маленький Рома имеет большую страсть к гимнастическим принадлежностям.
Когда у меня есть несколько часов свободного времени, пользуюсь моментом и провожу их вместе с сыном, – рассказывает Аня. – Обычно у нас все очень активно. Любим детские площадки и различные виды спорта. Дома есть все предметы для занятия гимнастикой, поэтому Рома их охотно берет. Например, бегает с лентой по квартире, играет с обручем и мячом. Кстати, он очень четко различает, где футбольный, а где гимнастический. К булавам, например, он ровно дышит, а вот другой реквизит использует в играх с удовольствием. Когда есть лента, мяч и обруч, то все машинки отходят на второй план.
Он впитывает всю информацию, как губка, – рассказывает Анна. – Рома четко знает, что мама гимнастка. Когда мы были возле моей звезды на Аллее звезд возле ТРЦ «Гулливер», то я ему рассказала, что это открыли в честь мамы, потому что она много работала и выступала. Он все прекрасно понимает и узнает меня в эфире телевидения или на видео с соревнований по гимнастике. Когда видит, то сразу показывает пальчиком и говорит: «Это мама».
Это моя мечта! – делится она. – Я хочу, чтобы он занимался футболом. Позже можно добавить теннис и плавание.
Напомним,