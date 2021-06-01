Анна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына

1 июня 2021 14:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анна Ризатдинова поделилась мечтами о будущем своего сына
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova

Во время съемок шоу «Где логика?» на Новом канале гимнастка Анна Ризатдинова рассказала об увлечении сына.

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Украинская гимнастка, олимпийский призер Анна Ризатдинова за кулисами шоу «Где логика?» рассказала о спортивном таланте своего сына. 

Оказывается, маленький Рома имеет большую страсть к гимнастическим принадлежностям.

Когда у меня есть несколько часов свободного времени, пользуюсь моментом и провожу их вместе с сыном, – рассказывает Аня. – Обычно у нас все очень активно. Любим детские площадки и различные виды спорта. Дома есть все предметы для занятия гимнастикой, поэтому Рома их охотно берет. Например, бегает с лентой по квартире, играет с обручем и мячом. Кстати, он очень четко различает, где футбольный, а где гимнастический. К булавам, например, он ровно дышит, а вот другой реквизит использует в играх с удовольствием. Когда есть лента, мяч и обруч, то все машинки отходят на второй план.

Анна Ризатдинова с сыном / пресс-служба Нового канала
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Ризатдинова гордится, что ее сын в свои три годика понимает абсолютно все и узнает маму по телевизору.

Он впитывает всю информацию, как губка, – рассказывает Анна. – Рома четко знает, что мама гимнастка. Когда мы были возле моей звезды на Аллее звезд возле ТРЦ «Гулливер», то я ему рассказала, что это открыли в честь мамы, потому что она много работала и выступала. Он все прекрасно понимает и узнает меня в эфире телевидения или на видео с соревнований по гимнастике. Когда видит, то сразу показывает пальчиком и говорит: «Это мама».

Анна Ризатдинова с сыном / пресс-служба Нового канала
Олимпийская чемпионка не скрывает, что видит сына в будущем спортсменом.

Это моя мечта! – делится она. – Я хочу, чтобы он занимался футболом. Позже можно добавить теннис и плавание.

Напомним, 

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