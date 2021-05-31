Алина Гросу призналась, как новый бойфренд изменил ее жизнь после развода

Певица Алина Гросу призналась, что развод с Александром Комковым дался ей непросто.

Впрочем, в кругу ее друзей нашлось немало людей, которые поддержали. Среди них был и новый бойфренд Алины Гросу - известный актер Роман Полянский.

Недавно стало известно, что Алина Гросу и актер Роман Полянский - пара. Конечно, поклонники догадывались об этом уже давно. Впрочем, ждали, пока артистка сама об этом скажет.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Теперь, когда это не секрет, делится подробностями личной жизни. В частности, некоторые детали рассказала ведущему Славе Демину.

Ведущий спросил звезду, чем Роман отличается от ее предыдущего мужа. На что Гросу ответила - в то время, когда Александр Комков ее морально «убивал», Полянский поддержал.

Рома, прежде всего, друг. Я не говорю, что он «скорая помощь» и меня спасал. Но когда было плохо после длительных отношений, как бывает у девушек, и начал ехать крыша, он помог прийти в себя, - рассказывает звезда. - Вспомнить, что я личность, могу оставаться одна и это не трудно. Делал все, чтобы поняла - я прекрасна и нужна.

Кроме того поделилась, как изменилась после начала новых отношений.

Рома относится положительно к тому, что нравится мне. Мы с ним очень похожи. Так случилось, что до встречи с ним я была абсолютно недомашняя, - говорит Гросу. - Может, из-за непростых отношениях с мужем хотелось бывать где-то, чтобы не дома. Атмосфера давила на голову. Рома наоборот - был домашним. И сейчас я изменилась, стала любить посиделки.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Напомним,