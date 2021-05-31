МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 17 выпуск: кто покинул шоу

31 мая 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 17 выпуск: кто покинул шоу
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 17 выпуске от 29.05.2021
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29 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 17 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 17 выпуске от 29.05.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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В минувшем выпуске “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ определилась пятерка самых сильных кулинаров сезона. Кто покинул проект за шаг до финала – читайте в материале.

В последней битве черных судьи шокировали новостью – Стелла не сможет продолжать борьбу в проекте по состоянию здоровья.

Однако это никак не отменяло битву, в которой приняли участие – Эля, Виктор и Николай. Они пробовали соединить искусство диорамы с кулинарией. У каждого была своя тематика, основана на культовых кинолентах – “Пятый элемент”, “Интерстеллар” и “Звездные войны”. На каждой из инсталляций не хватало одного самого главного объекта – планеты. Именно ее и нужно было приготовить профи.

Эле досталась планета Земля. Она приготовила десерт из нескольких видов крема, с двумя видами кули, шоколадного бисквита с миндалем. Элеонора превосходно поработала с цветами и вкусами, а визуально блюдо так понравился Эктору, что он даже не хотел его рушить.

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Витя подал Огненную планету, которая идеально вписывалась в инсталляцию. Профи сделал невероятно вкусные чипсы из печеного перца с клубникой и имбирем, а саму сферу из мусса с орехами, компоте из свеклы и кули из смородины, бисквита, пропитанного в сиропе из имбиря и розмарина. Десерт получился очень нежным и изысканным и восхитил всю судейскую тройку.

Коля приготовил Звезду смерти из “Звездных войн” с муссом из белого шоколада и мяты, желе из малины и чили, бисквита с цедрой лайма, пропитанного кофе с бренди и глазурованного в белом шоколадом. Они приложил много усилий, чтобы воссоздать форму и концепцию сферы. Сфера получилась очень хрустящей, легкой, а если бы Дарт Вейдер попробовал его – он бы точно перешел на светлую сторону.

Все профи в черных фартуках великолепно справились с заданием и судьи огласили список финалистов. За победу продолжат бороться – Элеонора, Николай, Виктор, Лилия и Владислав.

Кто же станет победителем третьего сезона – узнаем в следующую субботу на СТБ! 

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