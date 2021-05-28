МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

28 мая 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
instagram.com/stbua

29 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 17 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеГде логика?: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2021)
Смотрите в 17 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: До грандиозного и такого желанного финала остался один лишь шаг! Но кто же осилит его, а кому не суждено попасть на пьедестал «МастерШеф. Профессионалы-3»? Это решит самый сложный конкурс - батл сезонов. Самые сильные участники второго сезона вернутся на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон талантливее и умелее. Команды будут кормить очень требовательных и почетных гостей - соинвестора множеств ресторанов, историка мировой гастрономии, владельца сети ресторанов и, конечно, судей. Участникам нужно создать впечатляющее меню, чтобы завоевать голос гостей. Позиции, сеты, количество блюд - все зависит от команд. Кто же победит?

17 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 29.05.2021 в 19:00 на СТБ и 16.05.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская видео телешоу МастерШеф. Профессионалы Владимир Ярославский телешоу онлайн телешоу 2021 МастерШеф. Профессионалы-3

Материалы по теме

Хата на тата 9 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Телешоу

Хата на тата 9 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Мыл класс за проигрыш: Роман Мищеряков рассказал о пари с учителем
Новости

Мыл класс за проигрыш: Роман Мищеряков рассказал о пари с учителемЭксклюзив
Анна Седокова прокомментировала громкий скандал с Константином Меладзе: Скоро скандал будет еще громче
Новости

Анна Седокова прокомментировала громкий скандал с Константином Меладзе: Скоро скандал будет еще громче

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK