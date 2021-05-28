МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
28 мая 2021 22:30
Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
instagram.com/stbua
29 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 17 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 17 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: До грандиозного и такого желанного финала остался один лишь шаг! Но кто же осилит его, а кому не суждено попасть на пьедестал «МастерШеф. Профессионалы-3»? Это решит самый сложный конкурс - батл сезонов. Самые сильные участники второго сезона вернутся на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон талантливее и умелее. Команды будут кормить очень требовательных и почетных гостей - соинвестора множеств ресторанов, историка мировой гастрономии, владельца сети ресторанов и, конечно, судей. Участникам нужно создать впечатляющее меню, чтобы завоевать голос гостей. Позиции, сеты, количество блюд - все зависит от команд. Кто же победит?
17 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 29.05.2021 в 19:00 на СТБ и 16.05.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.