МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
14 мая 2021 21:10
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
instagram.com/masterchefstb
15 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 15 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф. Профессионалы-3: Шеф всегда ищет вдохновение в искусстве, природе, модных тенденциях и повседневных вещах. На кухне «МастерШеф. Профессионалы» участникам предстоит вдохновиться погодными условиями – холодом и зимой. Так, они должны приготовить ресторанное блюдо изо льда! Профи предстоит создать многокомпонентное блюдо, состоящее из ледяных компонентов, которое спровоцирует взрыв рецепторов и будет настоящим морозным ансамблем. Более того, участники собственноручно вырежут посуду из глыб льда. Ресторанное блюдо, рожденное холодом – вызов даже для самых опытных шефов. Кто же не сумеет справиться с заданием, и получит черный фартук?
15 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 15.05.2021 в 19:00 на СТБ и 2.05.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
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