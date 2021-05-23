МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 16 выпуск: кто покинул шоу

23 мая 2021 22:30 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 16 выпуск: кто покинул шоу
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 16 выпуске от 22.05.2021
instagram.com/masterchefstb

22 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 16 выпуске от 22.05.2021 - читайте на сайте TV.UA.

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Лучшие из лучших участников “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ старались сделать все, чтобы оказаться на балконе и продолжить борьбу на проекте. Но заслужить белый фартук удалось лишь единицам. В минувшей битве черных сразились – Лилия, Владислав, Элеонора и Николай Мыгаль.

Черных ждали две коробки – под одной они нашли продукты из которых готовили блюда для кастинга, а под второй – фольгу, пергамент, зип-пакеты, изоленту, проволоку, плоскогубцы и прочее. Им предстояло самостоятельно смастерить все девайсы, чтобы приготовить кардинально новое и вкусное блюдо.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 16 выпуске от 22.05.2021 / instagram.com/masterchefstb

Первой блюдо презентовала Элеонора, у нее было 42 ингредиента. На кастинге она готовила бычьи яйца с кремом из цветной капусты и тыквой нуазет. Эктор отметил, что с таким огромным количеством ингредиентов практически невозможно добиться идеального сочетания в кардинально другом блюде, но у Эли получилось. Она сделала цветы из тыквы, рубленные бычьи яйца с грибами эрингами. Презентация была очень красивой и помогла Эле реабилитироваться после провала во время предыдущих двух конкурсов.

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Владислав очень хотел удивить судей и на замену равиоли с черносливом с несколькими видами сыра он представил закуску из баклажана и грибов, с сыром и трюфелем. Визуально новая интерпретация была не очень аппетитной, баклажан был сероватым, а не золотистым. Судьи отметили, что общая комбинация вышла простоватой, хоть Владислав учитывал все замечания из предыдущих битв.

Лилия подала тартар из ягненка с каперсами, базиликом, розмарином, с чипсами из пармезана, поленты и винным соусом. Это было совершенно другим блюдом по сравнению с тем, что было на кастинге. Нарезка Лилии не очень подходила для тартара, но вкусы достаточно хорошо сочетались. Блюдо Лилии было удачным.

Чего не скажешь о Николае. Профи приготовил карпаччо из утки, с карамелизированным корнем петрушки, мороженым из облепихи, шоколада и кофе. Неаккуратно нарезанная утка без специй стала фатальной ошибкой, а дует утки и слишком сладким мороженым был совсем не гармоничным.

Девушки стали фаворитками конкурса, и на грани оказались Николай и Владислав. Судьям пришлось принять очень сложное решение, они признали, что эксперимент Николая не удался.

У вас получилось не креативное блюдо, а десерт, в котором будто бы случайно оказалась утка. Я уважаю рост, и работу над ошибками. Николай, вы очень талантливый шеф, но мы вынуждены попрощаться, – сказал Эктор.

К сожалению, в 16 выпуске проект "МастерШеф. Профессионалы 3" покинул Николай Мыгаль.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 16 выпуске от 22.05.2021 / пресс-служба

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