МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
21 мая 2021 01:00
Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
instagram.com/masterchefstb
22 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 16 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 16 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: впервые на кухне «МастерШеф. Профессионалы» появятся звезды проекта «Хата на тата» – семья Ковтун! Глава семейства Русланиус – блогер-миллионник с армией поклонников в соцсети ТикТок. Профи нужно будет угодить каждому члену семьи и приготовить для папы брутальное и калорийное блюдо, для мамы – легкое и диетическое, детям – сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для родителей. Под коробками участники найдут ингредиенты, которые они должны использоваться в каждом блюде – куриное филе, яйца, лук, морковь, чеснок и другие простые продукты, которые легко найдутся в холодильнике любого украинца. Профи придется доказать, что даже из таких ингредиентов можно приготовить бесконечное количество изысканных блюд ресторанного уровня. Кто же станет фаворитом, а кто наденет черный фартук?
16 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 22.05.2021 в 19:00 на СТБ и 09.05.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
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