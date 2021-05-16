МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 15 выпуск: кто покинул шоу

15 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 15 выпуске от 15.05.2021 - читайте на сайте TV.UA.

Финал уже близок, и участники “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ готовы на все, чтобы продолжить свой путь на проекте. Так, в минувшем 15 выпуске в битве черных приняли участие пятеро – Леонид, Владислав, Лилия, Виктор и Николай Мыгаль. Кто же из них совершил роковую ошибку?

Темой битвы черных стала экзотика. Под коробками-загадками профи нашли самое экзотическое блюдо, которое когда-либо Эктор держал в руках – рыбу групер с папайей, манго и пюре из ямса с куркумой! Именитый шеф-повар отметил, что такое сочетание считается диковинкой даже в самых необычных ресторанах Азии, а ингредиенты не имеют аналогов среди украинских продуктов.

Заданием черных фартуков было воссоздать вкус и внешний вид блюда-оригинала, используя простые ингредиенты доступные каждому украинцу. На то, чтобы повторить многогранный вкус экзотических ингредиентов у профи было всего лишь полтора часа.

Виктор подал толстолобик, цукинни маринованные в облепихе, и чечевичное пюре с морковью. Эктор признался, что не отличил бы вкус блюда Виктора от настоящей папайи, но над презентацией ему стоило еще поработать.

Владислав вновь услышал похвалу судей, которые отметили рост участника. Профи приготовил пюре из картофеля, моркови и тыквы, толстолобика и салат из кабачков и тыквы с медом и малиновым уксусом. Пюре отличалось от оригинала, но в целом Влад справился с заданием.

Николай Мыгаль также заменил групер толстолобиком и презентовал к нему пюре из картофеля с грецким орехом, куркумой и медом с салатом из яблока, чили, тыквы с яблочным уксусом, чесноком и имбирем. Филе было очень вкусным, как и пюре.

Лилия стала фаворитом битвы, а ее блюдо судьи назвали прекрасной работой мудрого кулинара. Цвет пюре Лилии был максимально приближен к оригиналу. Она подала чечевицу с маслом нуазет и с орехами, компрессированную тыкву с яблоком, лимоном, уксусом и кориандром. Профи продемонстрировала идеальную нарезку жульен, а все ингредиенты были безупречно технично и термично приготовлены.

Чего не скажешь о Леониде. Участник заменил ямс на пастернак с сушеным чесноком, горчицей и кориандром, а рыбу групер на карася. Карась очень костлявая рыба, и Леониду не удалось ее зачистить до идеала. Пастернак также оказался далекий от вкуса мягкого и нежного ямса.

Судьи признались, что Леонид был одним из самых сильных участников проекта и является крутым шеф-поваром. Но его неудачное блюдо стало удивлением для всех, и ко всеобщему сожалению он не получил шанс пойти дальше.

К сожалению, в 15 выпуске проект "МастерШеф. Профессионалы 3" покинул Леонид Малюга.