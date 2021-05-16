МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 15 выпуск: кто покинул шоу

16 мая 2021 22:50 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 15 выпуск: кто покинул шоу
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 15 выпуске от 15.05.2021
instagram.com/masterchefstb

15 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 15 выпуске от 15.05.2021 - читайте на сайте TV.UA.

Читайте такжеХолостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021
Финал уже близок, и участники “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ готовы на все, чтобы продолжить свой путь на проекте. Так, в минувшем 15 выпуске в битве черных приняли участие пятеро – Леонид, Владислав, Лилия, Виктор и Николай Мыгаль. Кто же из них совершил роковую ошибку?

Темой битвы черных стала экзотика. Под коробками-загадками профи нашли самое экзотическое блюдо, которое когда-либо Эктор держал в руках – рыбу групер с папайей, манго и пюре из ямса с куркумой! Именитый шеф-повар отметил, что такое сочетание считается диковинкой даже в самых необычных ресторанах Азии, а ингредиенты не имеют аналогов среди украинских продуктов.

Заданием черных фартуков было воссоздать вкус и внешний вид блюда-оригинала, используя простые ингредиенты доступные каждому украинцу.  На то, чтобы повторить многогранный вкус экзотических ингредиентов у профи было всего лишь полтора часа.

Виктор подал толстолобик, цукинни маринованные в облепихе, и чечевичное пюре с морковью. Эктор признался, что не отличил бы вкус блюда Виктора от настоящей папайи, но над презентацией ему стоило еще поработать.

Владислав вновь услышал похвалу судей, которые отметили рост участника. Профи приготовил пюре из картофеля, моркови и тыквы, толстолобика и салат из кабачков и тыквы с медом и малиновым уксусом. Пюре отличалось от оригинала, но в целом Влад справился с заданием.

Николай Мыгаль также заменил групер толстолобиком и презентовал к нему пюре из картофеля с грецким орехом, куркумой и медом с салатом из яблока, чили, тыквы с яблочным уксусом, чесноком и имбирем. Филе было очень вкусным, как и пюре.

Лилия стала фаворитом битвы, а ее блюдо судьи назвали прекрасной работой мудрого кулинара. Цвет пюре Лилии был максимально приближен к оригиналу. Она подала чечевицу с маслом нуазет и с орехами, компрессированную тыкву с яблоком, лимоном, уксусом и кориандром. Профи продемонстрировала идеальную нарезку жульен, а все ингредиенты были безупречно технично и термично приготовлены.

Чего не скажешь о Леониде. Участник заменил ямс на пастернак с сушеным чесноком, горчицей и кориандром, а рыбу групер на карася.  Карась очень костлявая рыба, и Леониду не удалось ее зачистить до идеала. Пастернак также оказался далекий от вкуса мягкого и нежного ямса.

Судьи признались, что Леонид был одним из самых сильных участников проекта и является крутым шеф-поваром. Но его неудачное блюдо стало удивлением для всех, и ко всеобщему сожалению он не получил шанс пойти дальше.

К сожалению, в 15 выпуске проект "МастерШеф. Профессионалы 3" покинул Леонид Малюга.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 15 выпуске от 15.05.2021 / пресс-служба канала СТБ

Облако тегов

СТБ МастерШеф кто покинул шоу новости телешоу МастерШеф. Профессионалы телешоу 2021 МастерШеф. Профессионалы-3

Материалы по теме

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 40 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 40 выпуск
Спасти Веру: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Спасти Веру: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.05.2021)

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK