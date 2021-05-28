Роман Мищеряков рассказал о пари с учителем: Мыл класс за проигрыш
Эксклюзив 28 мая 2021 18:10
Роман Мищеряков
пресс-служба Нового канала
Актер "Improv Live Show" Роман Мищеряков рассказал о любимом уроке.
«Где логика?» (Новый канал) звезды шоу-бизнеса соревнуются в интеллекте и эрудиции. А за кулисами шоу эксклюзивно рассказывают, как у них было с логикой в школе.
Я обожал математику, – рассказывает актер Improv Live Show Роман Мищеряков. – С восхищением решал задачи на логику. А еще в школьной программе у нас был урок шахмат. Кстати, я был сильным соперником. Часто любил играть и выигрывать партии у учителя (улыбается).
Но однажды успех был не на стороне Романа.
Учитель придумал интересные условия перед соревнованиями, – рассказывает актер. – Игрок, занявший второе место, вынужден будет вымыть весь класс. Эхххх, было очень обидно тогда проиграть. Да, мне пришлось мыть все помещение.
Смотрите шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.
Напомним,