Роман Мищеряков рассказал о пари с учителем: Мыл класс за проигрыш

Эксклюзив 28 мая 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Роман Мищеряков рассказал о пари с учителем: Мыл класс за проигрыш
Роман Мищеряков
пресс-служба Нового канала

Актер "Improv Live Show" Роман Мищеряков рассказал о любимом уроке.

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В шоу «Где логика?» (Новый канал) звезды шоу-бизнеса соревнуются в интеллекте и эрудиции. А за кулисами шоу эксклюзивно рассказывают, как у них было с логикой в школе.

Я обожал математику, – рассказывает актер Improv Live Show Роман Мищеряков. – С восхищением решал задачи на логику. А еще в школьной программе у нас был урок шахмат. Кстати, я был сильным соперником. Часто любил играть и выигрывать партии у учителя (улыбается).

Но однажды успех был не на стороне Романа.

Учитель придумал интересные условия перед соревнованиями, – рассказывает актер. – Игрок, занявший второе место, вынужден будет вымыть весь класс. Эхххх, было очень обидно тогда проиграть. Да, мне пришлось мыть все помещение.

Смотрите шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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