Криминальный боевик "Ангел мести" с Морганом Фриманом и Руби Роуз – в кино с 3 июня

Криминальный боевик "Ангел мести" с Морганом Фриманом и Руби Роуз – в кино с 3 июня

Главные роли в фильме исполняют Морган Фриман, один из лучших актеров современности, и австралийская "Бэтвумен" Руби Роуз.

Морган Фриман играет роль коррумпированного комиссара полиции на пенсии по имени Дэймон, а Роуз – женщину, которая из-за него попадает в перестрелки, драки и уходит от преследований. Когда-то герой полиции, а теперь инвалид в коляске, Дэймон живет в роскошном особняке на побережье, за которым присматривает мать-одиночка Виктория.

Однажды ночью Дэймон предлагает Виктории работу, от которой она не может отказаться – ведь на кону жизнь ее маленькой дочери. Комиссару нужно, чтобы с помощью навыков, которые Виктория предпочла бы забыть, она отправилась в несколько опасных мест для того, чтобы забрать там незаконно заработанные деньги.

Выполнив задание, женщина получит назад похищенную дочь и вознаграждение, которое поможет вылечить девочку от смертельной болезни.

Виктория, которая ради ребенка когда-то оставила криминальную жизнь, вновь отправляется на самоубийственную миссию на супер-крутом мотоцикле. С собой она берет камеру, с помощью которой Дэймон будет следить за происходящим.

Женщину ждут встречи с преступниками, гангстерами и наркодилерами большого города. Сможет ли она выполнить пять поручений за одну ночь, выжить сама и спасти дочь – смотрите в кино уже с 3 июня.