Нова стрічка Селін Сьямми «Маленька мама» виходить в обраних кінотеатрах, що відновлюють роботу

Покази фільму в Україні були заплановані на початок березня, проте не відбулися через вторгнення Росії. Стрічка Селін Сьямми «Маленька мама» вийде в обмежений прокат у кінотеатрах, які відновлюють свою роботу.

Читайте такжеВід оселі не лишилося нічого: Анна Панова показала наслідки «порятунку» окупантів - фото в обмежений кінопрокат вийде драма «Маленька мама» — нова робота французької режисерки, сценаристки та фем-активістки Селін Сьямми. Як і попередня її стрічка «Портрет дівчини у вогні», нова картина влучно репрезентує female gaze у сучасному кінематографі.

За сюжетом восьмирічна Неллі допомагає батькам розбирати речі в домі померлої бабусі та допитливо вивчає околиці. Раптом дівчинка зустрічає в лісі ровесницю, ніби близнючка, схожу на неї саму. Нову подругу звуть так само, як маму Неллі.

Головні ролі виконали близнючки Жозефіна й Ґабріель Санс. Журнал The New York Times назвав акторську роботу юних виконавиць однією з найкращих у 2021 році поряд із Крістен Стюарт та Бенедиктом Камбербетчем.

До створення фільму була залучена команда професіоналів, які працювали й над «Портретом дівчини у вогні»: операторка Клер Мартон (також відома за фільмами «Спенсер: Таємниця принцеси Діани» та «Атлантика»), композитор Жан-Батіст де Лаб'є (електронний музикант Para One) та монтажер Жюльєн Лашере.

Світова прем’єра картини відбулася в 2021 році в межах основного конкурсу Берлінале, а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні робота отримала Приз глядацьких симпатій.

Стрічка здобула схвальні відгуки кінокритиків — її рейтинг на сайті Rotten Tomatoes становить 97% (позитивні рецензії від Observer, Empire Magazine, Daily Mirror, Hollywood Reporter, Guardian, Variety), а на Metacritic — 94% із позначкою Must see.

Українська прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі «Київський тиждень критики». Також протягом лютого картина демонструвалася у великих містах України в межах програми фестивалю «Вечори французького кіно».

Фільм «Маленька мама» вийде в обмежений кінопрокат 21 квітня — переглянути стрічку буде можливо лише в обраних кінотеатрах. Картина демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.