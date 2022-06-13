В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото
13 июня 2022 13:49
В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів, занесених до Червоної книги України
Пресслужба
Трьох лісових кошенят зараз реабілітують унікальні українські фахівці Леонід та Валентина Стоянови, які спеціалізуються на роботі з екзотичними та дикими тваринами.
До нас надійшов терміновий дзвінок. Люди знайшли чотирьох кошенят дикої лісової кішки. Ми не роздумуючи виїхали на виклик. На жаль, поки ми їхали одне кошеня загинуло. Без матері вони провели приблизно 5-6 днів. А це означає, що стільки ж днів вони були без їжі. Троє інших кошенят були у сильному стресі. Після приїзду в клініку ми тут же провели загальний огляд кошенят і виявилося, що один з них у критичному стані, із сильним виснаженням та системою інфекцією. Нині ми боремося за його життя. Двоє інших кошенят почуваються добре і проходять реабілітацію, є всі шанси, що вони повернуться назад у дику природу.
Нагадаємо,