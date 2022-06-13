В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів – фото

В Одесі від обстрілів російських окупантів рятують диких звірів, занесених до Червоної книги України

Трьох лісових кошенят зараз реабілітують унікальні українські фахівці Леонід та Валентина Стоянови, які спеціалізуються на роботі з екзотичними та дикими тваринами.

Після чергового обстрілу російською армією Одеської області місцеві жителі знайшли гніздо кошенят і поряд з ним мертву мати-кішку. Тварини були евакуйовані до однієї спеціалізованої ветеринарної клініки, де їм надали першу допомогу і досі проводять реабілітацію та адаптацію після артилерійського обстрілу.

До нас надійшов терміновий дзвінок. Люди знайшли чотирьох кошенят дикої лісової кішки. Ми не роздумуючи виїхали на виклик. На жаль, поки ми їхали одне кошеня загинуло. Без матері вони провели приблизно 5-6 днів. А це означає, що стільки ж днів вони були без їжі. Троє інших кошенят були у сильному стресі. Після приїзду в клініку ми тут же провели загальний огляд кошенят і виявилося, що один з них у критичному стані, із сильним виснаженням та системою інфекцією. Нині ми боремося за його життя. Двоє інших кошенят почуваються добре і проходять реабілітацію, є всі шанси, що вони повернуться назад у дику природу.

У 1980 році всі підвиди лісового кота були занесені до Червоної книги України, оскільки чисельність цього нелюдимого знижується через вирубку лісів, винищення та вилов людиною, а тепер ще й війна відіграє свою роль у скороченні їхньої популяції.

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