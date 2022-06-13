Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу
Миколаївський зоопарк, який на початку агресії росії проти України опинився у дуже скрутному становищі, відновлює свою роботу!
На Миколаївський зоопарк і його вихованців гроші збирали як самі українці з різних куточків країни, так і міжнародні благодійні організації.
На щастя, під час обстрілів Миколаєва зоопарк не постраждав, а тепер він відкриває двері для відвідувачів.
Колись Миколаївський зоопарк працював і під час Другої світової війни, а під час повномасштабної війни рф проти України усі співробітники залишалися на місцях і дбали про тварин. Саме завдяки мужності цих людей тварини були ситими та доглянутими.
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