Миколаївський зоопарк, якому допомагала вся Україна, відновлює роботу

Миколаївський зоопарк, який на початку агресії росії проти України опинився у дуже скрутному становищі, відновлює свою роботу!

На Миколаївський зоопарк і його вихованців гроші збирали як самі українці з різних куточків країни, так і міжнародні благодійні організації.

На щастя, під час обстрілів Миколаєва зоопарк не постраждав, а тепер він відкриває двері для відвідувачів.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, зоопарк відновив роботу 11 червня. З 9:00 до 16:00 години тварини чекають на гостей. Квитки можна придбати також онлайн на сайті.

Колись Миколаївський зоопарк працював і під час Другої світової війни, а під час повномасштабної війни рф проти України усі співробітники залишалися на місцях і дбали про тварин. Саме завдяки мужності цих людей тварини були ситими та доглянутими.

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