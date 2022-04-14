Від оселі не лишилося нічого: Анна Панова показала наслідки «порятунку» окупантів - фото

Популярна ведуча новин «Сьогодні» на каналі «Україна» Анна Панова на своїй Fb-сторінці поділилася світлинами зруйнованого будинку її сім'ї під Києвом.

Шматки від іграшкового дитячого візочка. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Це наша дача у селі на Київщині. Від оселі, яку з любов’ю майстрував для нашої родини мій коханий чоловік, не лишилося нічого», - зазначила Анна.

Російські окупанти вдерлися до заміського будинку телеведучої на початку війни. Сім’ї вдалося втекти у безпечне місце. А окупанти ж на дачній ділянці облаштували свій командний пункт та медсанчастину. Після, коли відступали, орки повністю все зруйнували.

Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Не вірю, що тут ми почувалися у безпеці перші три дні війни. Аж поки не прийшли російські танки. Більше немає родинних чорно-білих фото, на яких - ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років. Немає сліз. Головне, що ми живі», - розповіла телеведуча.

Анна зізнається, втрата дому – великий біль, адже в його будівництво було вкладено не тільки багато сил та матеріальних ресурсів, а й душа.