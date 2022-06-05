14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до шпиталю і звернулися до українців

14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до шпиталю і звернулися до українців

Міша Панчишин, переможець Х-фактору 8, від початку війни у складі спецпідрозділу ЗСУ спочатку брав участь у боях на Київщині, а тепер захищає нашу країну на Сході.

Разом з Мішею пліч-о-пліч боронить нашу землю і відомий український режисер Іоанн Зенков.

Цього тижня хлопці пережили справжнє пекло на Сході, на нульовій лінії фронту. 5 днів хлопці були під безперервним арт обстрілом та жили в окопах.

Вже на шостий день орки прорвали фланги і взяли взвод хлопців у кільце, з якого наші захисники змогли прорватися, провівши 14 годин ближніх боїв з руснею. Вони вижили!

На сотий день війни Міша та Іоанн повідомили, що знаходяться у шпиталях з важкими контузіями. На власних сторінках в соцмережах хлопці закликають не забувати про те, що війна не закінчилась.

І саме зараз їм необхідні кошти на придбання нової машини та дронів, щоб повернутись на фронт до побратимів і продовжити гнати русню.

Лишаємо номери особистих карток наших героїв для допомоги:

Приватбанк, грн:

5168752013770907

Монобанк, $:

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