«Невідомий герой» – про пережите на передовій: PTASHKIN презентував перший воєнний трек

5 декабря 2022 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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«Невідомий герой» – про пережите на передовій: PTASHKIN презентував перший воєнний трек
Співак Міша Панчишин
Пресслужба

Новим синглом артист PTASHKIN, а вже й ветеран війни, анонсує вихід альбому (EP), який побачить світ вже у лютому.

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Співак Міша Панчишин, який виступає під псевдонімом PTASHKIN, від початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Київщині, у складі спецпідрозділу ЗСУ, а згодом він воював під Бахмутом пліч-о-пліч зі своїм продюсером та відомим українським режисером – Іоанном Зенковим.

У червні хлопці розповіли, що пережили справжнє пекло на Сході, на нульовій лінії фронту. 5 днів вони були під безперервним артобстрілом та жили в окопах. Вже на шостий день орки прорвали фланги і взяли їхній взвод у кільце, з якого Панчишин і Зенков разом зі своїми побратимами таки змогли вирватися, провівши 14-годинний ближній бій з руснею. Живими звідти вийшли, на жаль, не всі «Бойові Бобри». 

Будучи на передовій і під обстрілами я щоразу думав, що це мій останній день, а наступний снаряд точно «буде моїм». Це перша пісня, якою я спробував описати те, що відчував і бачив в окопах. Сингл саме про тих людей, які живим щитом захищають нашу країну. Про кожного з тих, хто щодня робить героїчні вчинки та віддає своє життя за нашу волю. Але, на жаль, для історії вони залишаться лише невідомими героями, – розповідає Міша Панчишин.

Співак Міша Панчишин / Пресслужба

Через поранення Панчишин звільнений від військової служби. Зараз  він бере участь у війні як волонтер. Тому співак прийняв рішення повернутись до творчості і бути корисним своїм побратимам в тилу. 

Вже є досить багато пісень для підтримки духу українців. Тому я вирішив підтримати і тих, з ким разом пережили надважкі бої. Як ніхто знаю, що там не завжди є справа до музики, але й такі треки, як «Невідомий герой», теж дуже необхідні, – додає виконавець.

Співак Міша Панчишин / Пресслужба

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У лютому 2023 року PTASHKIN готує вихід свого першого мініальбому, який матиме назву «Бойові Бобри». EP буде присвячений однойменному підрозділу, в якому служив співак, та всім воїнам ЗСУ, котрі  сміливо і віддано продовжують боронити нашу країну. 

В новому альбомі Міша Панчишин обіцяє розповісти більше історій про пережите на фронті. Також співак має намір поїхати в благодійний тур для військових, які знаходяться на реабілітації.

Нагадаємо, 

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