Холостяк 12 сезон 6 випуск: хто покинув реаліті 02.12.2022
2 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 6 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 6 випуску від 02.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.
Спеціально для Церемонії троянд учасниці записали анонімні відгуки одна про одну. Те, що почув Алекс, ввело його в шок. Такої інформації чоловік не очікував почути. Його злості не було меж, тому Холостяк відмовився проводити Церемонію троянд.
Чи відбудеться Церемонія на початку сьомого тижня – побачимо в наступному ефірі. І чим закінчиться все це для самих учасниць? Не пропустіть – найцікавіше попереду!