Холостяк 12 сезон 6 випуск: хто покинув реаліті 02.12.2022

4 декабря 2022 21:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 6 випуск: хто покинув реаліті 02.12.2022
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 02.12.2022
Пресслужба каналу СТБ

2 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 6 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 6 випуску від 02.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

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На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського. Але Церемонія троянд на шостому тижні реаліті так і не відбулася. А трапилося це через подарунок дівчат, який вони підготували для Холостяка.

Спеціально для Церемонії троянд учасниці записали анонімні відгуки одна про одну. Те, що почув Алекс, ввело його в шок. Такої інформації чоловік не очікував почути. Його злості не було меж, тому Холостяк відмовився проводити Церемонію троянд.

Чи відбудеться Церемонія на початку сьомого тижня – побачимо в наступному ефірі. І чим закінчиться все це для самих учасниць? Не пропустіть – найцікавіше попереду!

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