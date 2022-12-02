Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 дивитися онлайн

2 декабря 2022 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.12.2022)
Пресслужба каналу СТБ

2 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 6 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 02.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: спекотні побачення в Дубаї продовжуються! Двох дівчат, від яких Холостяк хотів би відчувати більше довіри, він запросить на екстремальну зустріч. Алекс впевнений, що новий досвід, а саме – їзда на мотоциклі – допоможе дівчатам розкритися та проявити нові грані свого характеру. З ким із супутниць запалиться іскра?

Ще з однією учасницею Холостяк насолодиться красою міста з висоти пташиного польоту! На пару чекають неймовірні враження та незабутні емоції. А після – відверта розмова про життя. Проте конкурентки переконані, що ця дівчина зовсім не підходить Алексу... А що ж відчуває сам Холостяк? Не пропустіть черговий спекотний тиждень на проєкті! Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022.

6 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 11 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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