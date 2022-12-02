Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 дивитися онлайн
2 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 6 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 02.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Ще з однією учасницею Холостяк насолодиться красою міста з висоти пташиного польоту! На пару чекають неймовірні враження та незабутні емоції. А після – відверта розмова про життя. Проте конкурентки переконані, що ця дівчина зовсім не підходить Алексу... А що ж відчуває сам Холостяк? Не пропустіть черговий спекотний тиждень на проєкті! Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022.
6 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 11 грудня онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.