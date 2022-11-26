Холостяк 12 сезон 5 випуск: хто покинув реаліті 25.11.2022
25 листопада на телеканалі СТБ в ефір вийшов 5 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 5 випуску від 25.11.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.
На жаль, у 5 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинули відразу дві учасниці. З групового побачення додому поїхала Юля. Дівчині не вистачило впевненості, а Алекс не один раз заявляв, що шукає дівчину, впевнену в собі.
Юля
А ось з Церемонії троянд додому поїхала Роксолана. В дівчині Холостяку не вистачило серйозності.