Холостяк 12 сезон 5 випуск: хто покинув реаліті 25.11.2022

Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 25.11.2022

25 листопада на телеканалі СТБ в ефір вийшов 5 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 5 випуску від 25.11.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

На жаль, у 5 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинули відразу дві учасниці. З групового побачення додому поїхала Юля. Дівчині не вистачило впевненості, а Алекс не один раз заявляв, що шукає дівчину, впевнену в собі.

Юля

Юля: учасниця реаліті Холостяк 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

А ось з Церемонії троянд додому поїхала Роксолана. В дівчині Холостяку не вистачило серйозності.

Роксолана