Ведучий 1+1 Олександр Попов зіграв у футбол з українськими зірками, зібравши 280 тисяч гривень для ЗСУ

23 ноября 2022 11:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Ведучий 1+1 Олександр Попов зіграв у футбол з українськими зірками, зібравши 280 тисяч гривень для ЗСУ
Ведучий Олександр Попов
Пресслужба каналу 1+1

Олександр Попов зіграв у футбол у благодійному матчі разом із українськими зірками. Гроші, які вдалося зібрати, були направлені на допомогу ЗСУ.

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Ведучий «Сніданок. Вихідний» Олександр Попов днями вийшов на поле у складі футбольної команди за участі зірок України – акторів, співаків, ведучих, блогерів. Грали благодійний матч, а всі кошти, які вдалося зібрати під час гри, були направлені на допомогу ЗСУ.

Ведучий 1+1 Олександр Попов зіграв у футбол з українськими зірками, зібравши 280 тисяч гривень для ЗСУ / Пресслужба каналу 1+1

280 000 гривень для ЗСУ! Саме таку суму нам вдалося зібрати за підсумками нашого футбольного благодійного матчу за участю зірок України! Усі кошти підуть на закупівлю термобілизни для наших захисників та захисниць в межах проєкту «Спорт зігріває» (для 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 93 окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр» та 125 окремої бригади ТРО ЗСУ). Хочу подякувати кожній людині, хто долучається до проєкту й підтримує донатами й іншою підтримкою наших воїнів. Разом ми непереможні! Слава Україні! – подякував Олександр після матчу в Інстаграм.

Ведучий 1+1 Олександр Попов зіграв у футбол з українськими зірками, зібравши 280 тисяч гривень для ЗСУ / Пресслужба каналу 1+1

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До речі, Олександр Попов з малечку мріяв стати професійним футболістом. Якось він про це розповів на одному з уроків “Здійсни мрію”. Непогано грав у футбол, але деякі травми зіпсували тим мріям здійснитися. У цей момент в його житті з’явився драмкружок – у 16 років театр по-справжньому захопив хлопця. Тож замість спорту Олександр обрав акторський шлях. Але мріє все ж таки колись зіграти у великому кіно футболіста.

До повномасштабного вторгнення у нас була футбольна команда акторів, свої театральні футбольні турніри – один зимовий і два літніх. Грали з театрами з усієї України. Всі матчі були благодійні, а гроші збирали для Дому ветеранів сцени у Пущі-Водиці. Він у повному занепаді і потрібні були якісь донати. Цим якраз опікувалась акторка Олеся Жураківська. А зараз вперше зіграли після великої перерви і всі гроші віддали на допомогу ЗСУ, – розповів ведучий.

Благодійний матч зірок України / Пресслужба каналу 1+1

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Сніданок. Вихідний новини ЗСУ Олександр Попов

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