Роман Міщеряков розповів про курйоз, який стався з ним і його дівчиною Юлею
21 ноября 2022 13:10
Роман Міщеряков з дівчиною Юлею
Пресслужба Нового каналу
Ведучий реаліті «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show на Новому каналі Роман Міщеряков згадав, яким було його перше побачення з коханою.
«Пара на мільйон» на Новому каналі зрозумів, що саме з цією людиною він хоче пов’язати життя.
Наше перше побачення було дуже знаковим. Я запросив Юлю в кіно. Перед початком купили попкорн та напої. Коли відходили, Юля зачепила стелаж зі снеками, і ті посипалися. Я вирішив допомогти зібрати й зачепив сусідній, – сміється Роман. – Дівчина на касі подивилася на нас і спокійно сказала: «Просто йдіть». Ми, наче діти, які провинилися, все підняли й пішли. Половину сеансу сміялися, що могли випадково порвати екран у кінотеатрі, коли заходили. Ситуація одразу дала зрозуміти, що це кохання. Ось уже більше чотирьох років ми разом, і за цей час більше жоден стелаж зі снеками не постраждав.
Роман Міщеряков з дівчиною Юлею / Пресслужба Нового каналу
Наш секрет – співати пісні неіснуючою мовою і танцювати під мелодію титрів у кінотеатрі. А якщо серйозно, коли зустрінете свою людину, ви постійно думатимете про те, як зробити її щасливішою. А вона – вас. Ось, власне, і весь секрет. Тільки тссс. Нікому! – додав ведучий.
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