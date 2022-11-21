Роман Міщеряков розповів про курйоз, який стався з ним і його дівчиною Юлею Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Роман Міщеряков з дівчиною Юлею Пресслужба Нового каналу

Ведучий реаліті «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show на Новому каналі Роман Міщеряков згадав, яким було його перше побачення з коханою.