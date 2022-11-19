Холостяк 12 сезон 4 випуск: хто покинув реаліті 18.11.2022

18 листопада на телеканалі СТБ в ефір вийшов 4 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 4 випуску від 18.11.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

На жаль, у 4 випуску реаліті Холостяк 12 сезон покинули відразу дві учасниці. З групового побачення додому Алекс відправив Олю. З дівчиною, крім щирих дружніх стосунків, Холостяк не відчував більшого. Тому чесно вирішив сказати про це дівчині і не затримувати її на проєкті.

На Церемонії роз Алекс попрощався з Аміною. Дівчина ніяк не проявила себе за тиждень. Холостяк відмітив, що почуттів до неї в нього ніяких не з'явилось, тому Аміна поїхала додому.

Оля

Оля: учасниця реаліті Холостяк 12 сезон / instagram.com/stbua

Аміна