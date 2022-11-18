Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 дивитися онлайн
18 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 4 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 18.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Ще на одну учасницю, яка цього тижня не побоїться вийти із зони комфорту, очікує особливе індивідуальне побачення. Холостяк запросить її до замку та подарує казкові емоції. Хто це буде? Та як закінчиться ніч в історичному місці? Не пропустіть! Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022.
4 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 27 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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