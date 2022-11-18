Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 дивитися онлайн

18 ноября 2022 19:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

18 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 4 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 18.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: цього разу учасниці на чолі з хазяйкою будинку мають самостійно вирішити, хто з них піде на побачення з Холостяком. Це мають бути дві дівчини, які не побояться несподіваного візиту Алекса до їхніх домівок. Та аби впустити до свого життя щось нове та прекрасне, суперницям потрібно буде позбутися зайвого вдома. Хто проявить ініціативу та погодиться  відпустити минуле? Та чи зможуть дівчата без суперечок обрати тих, для кого ця зустріч дійсно є необхідністю?

Ще на одну учасницю, яка цього тижня не побоїться вийти із зони комфорту, очікує особливе індивідуальне побачення. Холостяк запросить її до замку та подарує казкові емоції. Хто це буде? Та як закінчиться ніч в історичному місці? Не пропустіть! Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 4 випуск від 18.11.2022.

4 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 27 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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