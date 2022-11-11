Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 дивитися онлайн

11 ноября 2022 17:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 дивитися онлайн
Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

11 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 3 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 11.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Холостяк 12 сезон: новий тиждень на проєкті почнеться активно та енергійно! Оскільки спорт займає важливе місце у житті Алекса Топольського, він вирішить перевірити, хто з дівчат розділяє його захоплення. Учасниці бігтимуть відведену дистанцію. Проте основна мета забігу – дізнатися, наскільки кожна з претенденток на серце Холостяка збігається з ним в інтересах, переконаннях та моральних цінностях. Аби визначити це, на точках дівчата обиратимуть роздруковані тези, які їм близькі. Хто з учасниць пробіжить найшвидше? З ким у Холостяка виявиться найбільше спільних переконань? Та якою буде винагорода? Не пропустіть! Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022.

3 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 20 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі матеріали та випуски проєкту Холостяк – онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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