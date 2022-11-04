Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 дивитися онлайн
4 ноября 2022 17:17
Юлія Туренко
Холостяк 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ
4 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 12 сезону проєкту Холостяк. 2 випуск шоу Холостяк 12 сезон від 04.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту Холостяк 12 сезон
: Холостяк запросить на зустріч одразу п’ять дівчат. Щоб пізнати кожну з учасниць краще, Алекс запропонує різні варіанти дозвілля. Кожне з них пов’язане з захопленнями чоловіка. «Такі заняття покажуть, чи є у нас схожі інтереси, чи все ж ми не на одній хвилі»
, – пояснить рішення Холостяк. Спільне заняття спортом, фотосесія, приготування їжі – що оберуть дівчата? Та чи всі з них залишаться у проєкті після першого побачення? Ще одна учасниця матиме нагоду здійснити своє бажання разом з Холостяком! Що ж приготує Алекс для своєї супутниці? Та котра з дівчат вирушить на романтичне побачення за кордон вже на першому тижні проєкту? Не пропустіть! Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022.
2 випуск проєкту Холостяк 12 сезон дивіться 13 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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