Танці. World of Dance 1 випуск від 30.10.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: вони підкорювали світові танцювальні сцени, а тепер змушують танцювати ворогів. Їхні танцювальні зали розтрощили російськи ракети, але вони не залишились сидіти в підвалах. Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. В грандіозній танцювальній прем’єрі СТБ жодних обмежень за віком або стилем. На сцену вийдуть чемпіони світу з бальних танців та юні володарі кубка світу з брейк-дансу; зворушливі родинні дуети та великі колективи з шаленою енергетикою; зіркові танцівники, які зараз боронять країну в лавах ЗСУ; ті хто танцює від народження й ті, хто доводять, що починати ніколи не пізно. Наймолодшому учаснику Танців усього 5 років, а найстаршим – близько 60. У проєкті не буде балів від суворого журі. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць лише глядачі. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 1 випуск від 30.10.2022.
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