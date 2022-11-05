Холостяк 12 сезон 2 випуск: відразу 6 дівчат покинули реаліті 04.11.2022

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися перші побачення сезону. Алекс Топольський побував на індивідуальному та груповому побаченнях з претендентками на своє серце. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.
На жаль, у 2 випуску Холостяк 12 сезон реаліті покинули відразу шестеро дівчат:
Анастасія
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua
Елізабет
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua
Ольга
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua
Анастасія
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua
Олена
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua
Аделіна
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua