Холостяк 12 сезон 2 випуск: відразу 6 дівчат покинули реаліті 04.11.2022

5 ноября 2022 11:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 2 випуск: відразу 6 дівчат покинули реаліті 04.11.2022
Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022
instagram.com/stbua

4 листопада на телеканалі СТБ в ефір вийшов 2 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 2 випуску від 04.11.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

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На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися перші побачення сезону. Алекс Топольський побував на індивідуальному та груповому побаченнях з претендентками на своє серце. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

На жаль, у 2 випуску Холостяк 12 сезон реаліті покинули відразу шестеро дівчат:

Анастасія

Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua

Елізабет

Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua

Ольга

Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua

Анастасія

Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua

Олена

Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua

Аделіна

Холостяк 12 сезон: хто покинув шоу у 2 випуску від 04.11.2022 / instagram.com/stbua

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