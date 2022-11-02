Пара на мільйон 1 сезон 9 випуск: хто покинув реаліті 31.10.2022

2 ноября 2022 22:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 9 випуск: хто покинув реаліті 31.10.2022
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 9 випуску від 31.10.2022
Пресслужба Нового каналу

31 жовтня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 9 випуску від 31.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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Ілля Дегтяренко повернувся на проєкт «Пара на мільйон» під час обміну парами, щоб поборотися за головний приз разом із Валентиною Мрачковською – симпатія між ними виникла ще на перших тижнях. Але повернувшись на реаліті Нового каналу, Ілля втратив азарт і не дуже старався обійти конкурентів.

За це пара поплатилася участю у проєкті – під час таємного голосування проти Валентини та Іллі учасники віддали чотири голоси. Але вони пішли не з порожніми руками, а з планами на спільне майбутнє.

Пара на мільйон: Ілля Дегтяренко та Валентина Мрачковська / Пресслужба Нового каналу

Дуже вдячна долі, що опинилася тут, що знайшла Іллю. Ми обов’язково спробуємо будувати стосунки й поза проєктом. За ці дев’ять тижнів я стала більш вільною та відкритою. Коли прийшла на реаліті, боялася комусь не сподобатися. Та коли про мене говорили погано, розуміла, що життя на цьому не закінчилося. Більше я не боюся – говоріть, що хочете, – сказала Валентина на прощання.

За результатами дев’ятого випуску, лідерами за заробітками залишилися Марк Куцевалов і Анастасія Талпа, на їхньому рахунку – 90 тис. гривень. За ними йдуть Стелла Шаповалова та Віталій Калініченко з 80 тис. Андрій Пшеничний і Дарина Мазай змогли заробити 70 тис., а Денис Семенець і Вікторія Шрамко – 52,5 тис. Владислав Москалюк і Анна Настояща за дев’ять тижнів не заробили нічого.

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