Пара на мільйон 1 сезон 9 випуск від 31.10.2022 дивитися онлайн
31 октября 2022 19:00
Юлія Туренко
Пара на мільйон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 31.10.2022)
Пресслужба Нового каналу
31 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 9 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 31.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 9 випуску реаліті Пара на мільйон
: на дев’ятому тижні змагань учасники з’ясують, чи є між ними хімія. Між ким насправді більше, ніж просто дружба? А хто за почуттями ховає серйозні проблеми? У першому випробуванні учасники змагатимуться за грошову винагороду в розмірі 40 тис. гривень. Хлопці будуть розслабляти своїх дівчат, перетворившись на масажистів. Хто побоїться доторкнутися до своєї партнерки, а хто справиться із завданням на відмінно? А ось друге випробування в реаліті Пара на мільйон 2022 випуск 9 покаже, які з пар готові на все, заради перемоги, а які пожертвують тотемом, щоб не образити партнера? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 9 від 31.10.2022.
9 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 2 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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