Пара на мільйон 1 сезон 8 випуск: хто покинув реаліті 24.10.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 8 випуску від 24.10.2022

24 жовтня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 8 випуску від 24.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Після обміну партнерами життя учасників проєкту «Пара на мільйон» (Новий канал) заграло новими фарбами. Втім, хоча будувати стосунки практично з нуля не так просто, під загрозою вильоту опинилися саме ті пари, які були сформовані ще в першому випуску. А саме: Анастасія Талпа і Марк Куцевалов та Катерина Гурська і Олександр Ситник.

Марк і Анастасія стали серйозною загрозою для конкурентів, адже вони не лише дедалі більше зближуються, а й змогли стати лідерами за заробітками. За результатами восьмого випуску в їхній спільній скарбничці опинилося вже 90 тис. гривень.

Пара на мільйон: Катя Гурська і Олександр Ситник / Пресслужба Нового каналу

А от проти Катерини й Олександра учасники віддавали голоси, бо вони так і не змогли порозумітися і проявити себе як партнери.

За результатами таємного голосування пари йшли нога в ногу, але вирішальний голос був саме проти пари Гурська–Ситник. Вони залишили реаліті Нового каналу у восьмому випуску.

Пара на мільйон: Катя Гурська і Олександр Ситник / Пресслужба Нового каналу

Я вдячна Всесвіту та всім людям, які сприяли тому, щоб я опинилася на «Парі на мільйон». А також кожному з учасників. Це величезна школа життя, такий досвід неможливо отримати за периметром, – сказала на прощання Катерина. – Почала бачити в людях ще щось більше. Здається, тепер я стану не просто психологом, а людиною-рентгеном.

Імунітет цього тижня вкотре вибороли Віталій Калініченко та Стелла Шаповалова – проти них не можна було голосувати.