МастерШеф. Битва сезонів 10 випуск: хто покинув шоу 22.10.2022

22 жовтня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 10 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 22.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

У першому конкурсі перед учасниками «МастерШеф. Битва сезонів» були топові страви гостей проєкту. Це ті приготування, які найчастіше замовляють у закладах випускників кулінарного шоу. Учасникам потрібно було скопіювати ці страви до дрібниць за 3 години без рецепта. Оригінали страв готували випускники шоу: Елеонора Баранова, Катерина Пєскова, Алік Мкртчян і Максим Пустовіт.

За результатами випробувань тижня на конкурсі чорних змагалися: Наталка Петрик, Анжела Липська, Саша Білодід, Пава, Павло Серветник і Влад Міцкевич. Сліпим жеребкуванням учасники визначили, за якою поверхнею вони працюватимуть. Судді привезли візочок з продуктами. Все, що в ньому було – це складові, якими могли користуватися кулінари на битві. Витягали їх учасники по черзі – за номером поверхні. У візочку були: перепілка, дорадо, картопля, таранька тощо. Кожен з учасників брав собі по 10 продуктів.

Найгірше із завданням впоралася Анжела Липська. Тому саме вона у 10 випуску залишила «МастерШеф. Битва сезонів».

Анжела Липська / Пресслужба каналу СТБ

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