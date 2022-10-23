МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)

23 октября 2022 16:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

22 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 10 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 22.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів: найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. У першому конкурсі перед учасниками будуть топові страви гостей проєкту. Це ті страви, які найчастіше замовляють у закладах випускників кулінарного шоу. Учасникам потрібно скопіювати ці страви до дрібниць за 3 години без рецепту. Їх готували випускники шоу: Елеонора Барановська, Катерина Пєскова, Алік Мкртчян і Максим Пустовіт. Та кому із гостей зовсім не сподобаються витвори кулінарів?

10 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться пізніше онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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