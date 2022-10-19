МастерШеф. Битва сезонів 9 випуск: хто покинув шоу 15.10.2022

15 жовтня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 9 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 15.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

У першому конкурсі учасники проєкту «МастерШеф. Битва сезонів» поділилися на дві команди. Капітанами стали Влад і Пава. Міцкевич – синьої команди, а Пава – червоної. Головна битва відбувалася лише між ними. Перемогу здобувала та команда, капітан якої готував найкращу авторську страву. Час для приготування заробляли команди. Кожен з учасників сходився у кулінарному двобої, в якому готували по одній класичній страві. Їх було 5. За кожну страву відповідала окрема людина. Її завдання – приготувати швидше відведеного часу, який виділили на неї судді.

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 9 випуску від 15.10.2022 / instagram.com/masterchefstb

Хвилини, які вдалось економити учасникам, надходили капітанам на приготування страв. Якщо страву не приймали судді, на кулінарний рахунок капітанів не надходили хвилини. А тому швидкість учасників не повинна була псувати якість страви. Капітани самі обирали, в якій послідовності учасники готували свої страви. Найгірше з цим конкурсом впоралася команда синіх. Чорні фартухи наділи Саша Білодід і Владислав Міцкевич.

Другий конкурс був спортивним, він також розпочався із поділу на команди. Капітаном червоних став Саша Кривець, а синьої – Пава. В учасників було 2 кулінарних тайми. У кожному їм потрібно було приготувати по 4 складних страви. Для кожної страви була окрема поверхня. Учасник відповідав за свій, певний процес. А саме: робота з ножем, тістом, зі спеціями, блендером, плитою та духовою шафою. Одночасно на майданчику могли перебувати лише двоє гравців з команди. Капітани нічого не готували. Вони, як футбольні тренери, випускали на поле гравців та відкликали інших.

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 9 випуску від 15.10.2022 / instagram.com/masterchefstb

Як і в будь-якій грі, за кожну помилку їх чекало суворе покарання – якщо учасник біг не на свій процес, йому потрібно було пересидіти 2 хвилини на лавці запасних. Капітани самі обирали, кому із учасників потрібно йти і на який процес. На кожен тайм у команд було по 45 хвилин, та головне їхнє завдання – швидше приготувати страви та випередити суперника. Тому що судді куштували страви тільки тієї команди, яка зробила їх швидше. Виграла команда синіх. Команда червоних обрала найслабших учасників своєї команди. Ними стали Саша Кривець і Анжела Липська.

На конкурсі чорних боролися: Влад Міцкевич, Саша Білодід, Саша Кривець, Анжела Липська. Завдання полягало в тому, щоб кожен учасник приготував тематичний обід. Він мав складатися з трьох страв: закуски, основної страви і десерту. Але тематика у кожного учасника була унікальною – втілити у своїй страві цілу стихію: вогонь, воду, землю та повітря. Учасники по черзі витягали картки зі стихіями. І яку картку вони обирали, над такою темою і працювали. За результатами конкурсу всі учасники впоралися із завданням добре. Тому у 9 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» не покинув ніхто.

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 9 випуску від 15.10.2022 / instagram.com/masterchefstb

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