МастерШеф. Битва сезонів 9 випуск: хто покинув шоу 15.10.2022
15 жовтня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 9 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 15.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.
Хвилини, які вдалось економити учасникам, надходили капітанам на приготування страв. Якщо страву не приймали судді, на кулінарний рахунок капітанів не надходили хвилини. А тому швидкість учасників не повинна була псувати якість страви. Капітани самі обирали, в якій послідовності учасники готували свої страви. Найгірше з цим конкурсом впоралася команда синіх. Чорні фартухи наділи Саша Білодід і Владислав Міцкевич.
Другий конкурс був спортивним, він також розпочався із поділу на команди. Капітаном червоних став Саша Кривець, а синьої – Пава. В учасників було 2 кулінарних тайми. У кожному їм потрібно було приготувати по 4 складних страви. Для кожної страви була окрема поверхня. Учасник відповідав за свій, певний процес. А саме: робота з ножем, тістом, зі спеціями, блендером, плитою та духовою шафою. Одночасно на майданчику могли перебувати лише двоє гравців з команди. Капітани нічого не готували. Вони, як футбольні тренери, випускали на поле гравців та відкликали інших.
На конкурсі чорних боролися: Влад Міцкевич, Саша Білодід, Саша Кривець, Анжела Липська. Завдання полягало в тому, щоб кожен учасник приготував тематичний обід. Він мав складатися з трьох страв: закуски, основної страви і десерту. Але тематика у кожного учасника була унікальною – втілити у своїй страві цілу стихію: вогонь, воду, землю та повітря. Учасники по черзі витягали картки зі стихіями. І яку картку вони обирали, над такою темою і працювали. За результатами конкурсу всі учасники впоралися із завданням добре. Тому у 9 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» не покинув ніхто.
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