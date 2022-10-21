Детектор брехні 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)

Дивіться у 8 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: офіціантка Інна Васил'єва прийшла до студії, щоб довести матері свою рішучість у розриві стосунків із колишнім чоловіком. Павло постійно ображав героїню студії Детектор брехні 2022, але Інна все одно до нього поверталася. Перевірка на поліграфі дозволить жінці виговоритися, спробувати налагодити стосунки з рідними та розповісти про найстрашніші сімейні таємниці. Чому Інна боялася покинути Павла? Чи дійсно жінці в дитинстві було безпечніше перебувати в компанії злочинців, а не рідних батьків? Як Павло пояснює свої вчинки? Детектор брехні розкриє всі таємниці – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 8 випуск від 16.10.2022.