Детектор брехні 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)

21 октября 2022 13:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

16 жовтня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 8 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 16.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: офіціантка Інна Васил'єва прийшла до студії, щоб довести матері свою рішучість у розриві стосунків із колишнім чоловіком. Павло постійно ображав героїню студії Детектор брехні 2022, але Інна все одно до нього поверталася. Перевірка на поліграфі дозволить жінці виговоритися, спробувати налагодити стосунки з рідними та розповісти про найстрашніші сімейні таємниці. Чому Інна боялася покинути Павла? Чи дійсно жінці в дитинстві було безпечніше перебувати в компанії злочинців, а не рідних батьків? Як Павло пояснює свої вчинки? Детектор брехні розкриє всі таємниці – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 8 випуск від 16.10.2022.

8 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Детектор брехні дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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