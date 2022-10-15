Детектор брехні 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

15 октября 2022 16:14 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

9 жовтня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 7 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 09.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: Василь Добровлянський погодився на перевірку поліграфом, щоб довести коханій щирість своїх почуттів. Герой студії Детектор брехні 2022 запевняє, що любить Олену і мріє одружитися з нею. Чому ж жінка впевнена, що насправді Василь їй систематично зраджує? Чи справді розкриті таємниці допоможуть налагодити стосунки? Чи, навпаки, щирі відповіді героя зруйнують кохання? Детектор брехні розкриє всі таємниці – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 7 випуск від 09.10.2022.

7 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Детектор брехні дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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