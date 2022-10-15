Детектор брехні 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Дивіться у 7 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: Василь Добровлянський погодився на перевірку поліграфом, щоб довести коханій щирість своїх почуттів. Герой студії Детектор брехні 2022 запевняє, що любить Олену і мріє одружитися з нею. Чому ж жінка впевнена, що насправді Василь їй систематично зраджує? Чи справді розкриті таємниці допоможуть налагодити стосунки? Чи, навпаки, щирі відповіді героя зруйнують кохання? Детектор брехні розкриє всі таємниці – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 7 випуск від 09.10.2022.