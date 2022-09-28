Детектор брехні 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.09.2022)

Дивіться у 5 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: шокуюча історія про двох матерів, які зруйнували життя гості студії. Юлія Жадько страждає через страшні спогади дитинства, тому вирішила пройти перевірку на правду та висловити все жінкам, які її виростили. У студії програми Детектор брехні 2022 жінка розповість про образи на однокласників та вітчима, а також про байдужість власної матері. Поліграф вимагає максимальної відвертості, тому Юлія зізнається Дмитру Карпачову у своїх гріхах. Чому жінка дитиною шукала їжу на вулицях? Які спогади завдають їй найбільшого болю? І чому життя в прийомній сім'ї виявилося страшнішим за минуле? Поліграф розкриє істину, якою б вона не була, – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 5 випуск від 25.09.2022.