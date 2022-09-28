Детектор брехні 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.09.2022)

28 сентября 2022 21:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.09.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 25.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

25 вересня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 5 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 25.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: шокуюча історія про двох матерів, які зруйнували життя гості студії. Юлія Жадько страждає через страшні спогади дитинства, тому вирішила пройти перевірку на правду та висловити все жінкам, які її виростили. У студії програми Детектор брехні 2022 жінка розповість про образи на однокласників та вітчима, а також про байдужість власної матері. Поліграф вимагає максимальної відвертості, тому Юлія зізнається Дмитру Карпачову у своїх гріхах. Чому жінка дитиною шукала їжу на вулицях? Які спогади завдають їй найбільшого болю? І чому життя в прийомній сім'ї виявилося страшнішим за минуле? Поліграф розкриє істину, якою б вона не була, – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 5 випуск від 25.09.2022.

5 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Детектор брехні дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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