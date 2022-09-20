Детектор брехні 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.09.2022)

Дивіться у 4 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: Регіна Челна прийшла до студії, щоб довести свою щирість та відновити стосунки з близькими. Регіні боляче через невіру рідної сестри у жахи, які героїня проєкту Детектор брехні 2022 пережила в дитинстві. Жінка хоче пройти перевірку на поліграфі, щоб поділитися найпотаємнішим та налагодити стосунки з братами та сестрами. Але якою справді виявиться причина участі Регіни у програмі? Чому Марія не вірить своїй сестрі? Не пропустіть одну з найтрагічніших історій проєкту – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 4 випуск від 18.09.2022.