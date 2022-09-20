Детектор брехні 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.09.2022)

20 сентября 2022 17:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.09.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

18 вересня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 4 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 18.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: Регіна Челна прийшла до студії, щоб довести свою щирість та відновити стосунки з близькими. Регіні боляче через невіру рідної сестри у жахи, які героїня проєкту Детектор брехні 2022 пережила в дитинстві. Жінка хоче пройти перевірку на поліграфі, щоб поділитися найпотаємнішим та налагодити стосунки з братами та сестрами. Але якою справді виявиться причина участі Регіни у програмі? Чому Марія не вірить своїй сестрі? Не пропустіть одну з найтрагічніших історій проєкту – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 4 випуск від 18.09.2022.

4 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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