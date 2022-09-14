Детектор брехні 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.09.2022)

14 сентября 2022 14:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.09.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

11 вересня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 3 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 11.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: до програми звернулася Олена Дудка, яка хоче запевнити чоловіка у вірності за допомогою перевірки на поліграфі. Подружжя вже п'ять років живе разом, але Павло переконаний у легковажній поведінці та зраді дружини. У студії проєкту Детектор брехні 2022 на запитання відповідатимуть обидві сторони конфлікту. Чому чоловік із великим досвідом коханця романтизується, а жінка – зневажається? Чи можливо врятувати стосунки, якщо ваша половинка патологічно ревнує? Поліграф розсудить, а вибір буде за подружжям! Не пропустіть відвертих зізнань героїв – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 3 випуск від 11.09.2022.

3 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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