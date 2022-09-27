МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
27 сентября 2022 20:26
Юлія Туренко
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
instagram.com/masterchefstb
24 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 6 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 24.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів
: найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Кулінари поділяться на три команди. Вони мають приготувати вишуканий кейтеринг для легенд, які не змогли приєднатися до цієї битви. Учасникам буде необхідно догодити ресторатору, шефу та переможцю 5 сезону МастерШеф Євгену Клопотенку, зірковому шефу, переможцю другого сезону МастерШеф. Професіонали Євгену Грибенику, а також талановитій та молодій шефині, переможниці третього сезону МастерШеф. Професіонали Елеонорі Барановій. За умовами випробування учасники мають приготувати страви для них, запакувати їх у коробки та... відправити до них на роботу. Адже шефи дуже зайняті і часто навіть не встигають перекусити. Варто обдумати не тільки ідеальне меню, але й врахувати час доставки та умови. Чи вдасться догодити вимогливим і скрупульозним профі? Хто приємно здивує своїх колег, а кому це не вдасться?
6 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться 3 жовтня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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