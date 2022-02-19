МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2022)
19 февраля 2022 17:20
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2022)
пресс-служба канала СТБ
19 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 5 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф. Битва сезонов: Кулинары поделятся на три команды, а после – каждая из них выберет по 2 участника. Один из них – человек с безупречными вкусовыми рецепторами, второй – «ходячая энциклопедия» – участник, который лишь посмотрев на блюдо, сможет понять его название, разобрать на компоненты и ингредиенты. Эти участники покинут кухню на некоторое время. Остальным предстоит приготовить как можно больше классических блюд, которые будут выглядеть как одно блюдо, но обладать вкусом другого. Судьбу команд определят не судьи, а тестировщики, которых выбрали ранее. Справятся ли опытные кулинары с непростым заданием?
5 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите 19 февраля в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.