МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)

12 февраля 2022 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2022)
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12 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 4 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске шоу МастерШеф. Битва сезонов: Лучшие из лучших продолжают соревноваться за победу! В этот раз участники отправятся в гастрономическое путешествие по разным странам! Кулинары поделятся на три команды. Сегодня им предстоит накормить и приятно удивить не только требовательных судей, но и гостей из разных стран мира! Для каждого гостя предстоит приготовить дегустационный сет из четырех блюд, одно из них – десерт. Конечно, есть и «но»… На фудгорке кулинаров будут ждать украинские продукты, которые, зачастую, являются самыми необычными для иностранцев. Используя эти ингредиенты, участникам необходимо максимально приблизиться к блюдам, которые являются классикой для гостей: японской, французской и латиноамериканской кухни. Смогут ли лучшие кулинары пересмотреть свой взгляд на привычные продукты?

4 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите 12 февраля в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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