МастерШеф. Битва сезонов 5 выпуск: кто покинул шоу 19.02.2022
19 февраля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов. Кто покинул шоу в 5 выпуске МастерШеф. Битва сезонов от 19.02.2022 – читайте на сайте TV.UA.
Судьбу команд определяли не судьи, а испытатели, которых назначили в начале конкурса. Закончив работу, команды выходили в комнату, а их избранные коллеги поочередно заходили в кухню. Первый участник должен был только по виду определить, какое перед ним блюдо. А второй пробовал его с завязанными глазами и пытался угадать, что на тарелке. Если оба участника правильно называли блюда, которые загадала команда, то их засчитывали. Если один из них ошибался в определении, за него балл не давали. Команда, набиравшая наименьшее количество баллов, проигрывала. Больше всего баллов набрали синие. А меньше всего - команды желтых и красных. Они выбрали самых слабых участников и вручили им чёрные фартуки: Александру, Олегу, Ире и Виктору.
Во втором конкурсе капитанами стали: Андрей, Катя, Анжела, Наташа, Яна и Ира. Капитаны выбрали в свои команды участников. Под коробками на поверхностях каждую команду ждали продукты в одной цветовой гамме: кому-то досталась красная (перчики, мясо, красная рыба), кому-то - полный набор зеленого цвета (яблоки, зелень, горошек). Задача - приготовить из предоставленного набора по одному блюду определенного цвета, которого на тарелке должно быть не менее 80 процентов. Судьи разрешили участникам отказаться от двух лишних, по их мнению, ингредиентов. На приготовление жюри дало полтора часа. Если команда идеально справлялась с заданием и готовила два блюда, судьи давали бонус: снимали с одного её участника чёрный фартук. Это удалось команде Иры, поэтому Саша смог избежать битвы. Ряды чёрных после второго конкурса пополнил Андрей.
Именно поэтому в 5 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинули сразу два участника: Виктор Перехрест и Олег Ковальчук.
Напомним,