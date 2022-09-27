Прокинься з Ектором 2022: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)

27 сентября 2022 19:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 2022: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

24 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 9 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 24.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
Дивіться у 9 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав переможець проєкту МастерШеф 7 сезон Пава! Зірковий шеф прийшов до наставника, щоб приготувати компактний та калорійний перекус для військових. Ектор Хіменес-Браво поділився корисним рецептом, розповів про локальні продукти та завів наші улюблені душевні бесіди. Під час готування Пава розповів про волонтерство, новий заклад у Львові та секрет пошуку щастя під час війни. Чому Вадим вирішив допомагати ТрО? Як йому вдалося зібрати 700 тис. гривень для Павла Серветника? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 9 від 24.09.2022.

9 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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