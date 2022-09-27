Прокинься з Ектором 2022: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)

Дивіться у 9 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав переможець проєкту МастерШеф 7 сезон Пава! Зірковий шеф прийшов до наставника, щоб приготувати компактний та калорійний перекус для військових. Ектор Хіменес-Браво поділився корисним рецептом, розповів про локальні продукти та завів наші улюблені душевні бесіди. Під час готування Пава розповів про волонтерство, новий заклад у Львові та секрет пошуку щастя під час війни. Чому Вадим вирішив допомагати ТрО? Як йому вдалося зібрати 700 тис. гривень для Павла Серветника? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 9 від 24.09.2022.