Як ти?: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)

Дивіться в 18 випуску проєкту Як ти?: зірка серіалу Кріпосна Ганна Сагайдачна ніколи не думала, що вона зможе проміняти акторство на свої захоплення. Однак у напружений період для всієї країни кондитерство та заняття exotic pole dance допомогли їй активно волонтерити та надавати внутрішнім переселенцям гуманітарну допомогу. Однак у проєкті Як ти? від 24.09.2022 Ганна Сагайдачна поділилася: незважаючи на волонтерську діяльність та допомогу країні, її все ж таки накрила хвиля хейту! Що не сподобалось аудиторії? Як Ганна Сагайдачна оцінює неоднозначну позицію Оксани Байрак? Як акторка ставиться до мовного питання? І чи розмовляє про війну зі своїм 3-річним сином Тимуром?
18 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.