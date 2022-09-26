Як ти?: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)

26 сентября 2022 15:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
Як ти?: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

24 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск проєкту Як ти? 18 випуск проєкту Як ти? від 24.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 18 випуску проєкту Як ти?: зірка серіалу Кріпосна Ганна Сагайдачна ніколи не думала, що вона зможе проміняти акторство на свої захоплення. Однак у напружений період для всієї країни кондитерство та заняття exotic pole dance допомогли їй активно волонтерити та надавати внутрішнім переселенцям гуманітарну допомогу. Однак у проєкті Як ти? від 24.09.2022 Ганна Сагайдачна поділилася: незважаючи на волонтерську діяльність та допомогу країні, її все ж таки накрила хвиля хейту! Що не сподобалось аудиторії? Як Ганна Сагайдачна оцінює неоднозначну позицію Оксани Байрак? Як акторка ставиться до мовного питання? І чи розмовляє про війну зі своїм 3-річним сином Тимуром?

18 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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