МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 08.10.2022)

14 октября 2022 13:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 08.10.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 08.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

8 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів. 8 випуск проєкту МастерШеф. Битва сезонів від 08.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф. Битва сезонів: найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують змагання за звання найкращого. Завдання учасників цього тижня – влаштувати романтичні вечері для героїв реаліті «Хата на тата»! Для двох пар командам необхідно зробити інструкції для приготування основної страви і десерту. Вони мають створити конструктор для майбутніх страв. Аби гості шоу змогли прийти на кухню і, скориставшись інструкціями, які писали учасники, приготувати ідеальну вечерю для своїх коханих. Яка команда впорається із цим завданням краще?

8 випуск шоу МастерШеф. Битва сезонів дивіться пізніше онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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