Детектор брехні 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)

Дивіться у 6 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: до програми звернулася Тетяна Купчененко, яка хоче очистити свою репутацію хорошої матері для дітей-сиріт. Героїня програми Детектор брехні 2022 мріє дарувати турботу знедоленим, але соціальні служби відмовляють жінці. Тетяна впевнена, що її оббрехали, тому зважилася на перевірку поліграфом. Чому прийомна дочка Юлія мріє помститися матері? Яких жахів жінка зазнала в юності? Що у цій історії найбільше шокує Дмитра Карпачова? Детектор брехні розкриє всі таємниці та виведе всіх на чисту воду – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 6 випуск від 02.10.2022.