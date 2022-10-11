Детектор брехні 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)

11 октября 2022 17:06 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

2 жовтня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 6 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 02.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: до програми звернулася Тетяна Купчененко, яка хоче очистити свою репутацію хорошої матері для дітей-сиріт. Героїня програми Детектор брехні 2022 мріє дарувати турботу знедоленим, але соціальні служби відмовляють жінці. Тетяна впевнена, що її оббрехали, тому зважилася на перевірку поліграфом. Чому прийомна дочка Юлія мріє помститися матері? Яких жахів жінка зазнала в юності? Що у цій історії найбільше шокує Дмитра Карпачова? Детектор брехні розкриє всі таємниці та виведе всіх на чисту воду – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 6 випуск від 02.10.2022.

6 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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