Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн

19 октября 2022 20:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

16 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 13 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 16.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 46-річна Надія Зевді, яка прожила непросте життя. Мати залишила Надію в 11-місячному віці, і вона опинилася у дитбудинку. Про цей період у своєму житті жінка не може згадувати без сліз, адже було багато знущань та страждань.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 13 Надія Зевді зізнається, що вважає себе народженою для страждань. Вона ніколи не почувалася щасливою і не вірить, що це взагалі можливо. Чи зможуть професійні експерти дати героїні нове життя, сповнене любов'ю, радістю та щастям? Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 13 від 16.10.2022.

13 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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