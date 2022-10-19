Щасливі за сім днів 1 сезон 13 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн
16 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 13 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 16.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 13 Надія Зевді зізнається, що вважає себе народженою для страждань. Вона ніколи не почувалася щасливою і не вірить, що це взагалі можливо. Чи зможуть професійні експерти дати героїні нове життя, сповнене любов'ю, радістю та щастям? Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 13 від 16.10.2022.
13 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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