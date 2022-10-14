Щасливі за сім днів 1 сезон 12 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн

Щасливі за сім днів: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

9 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 12 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 09.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 12 випуску проєкту Щасливі за сім днів : у проєкті шлях трансформації пройде Яна Синиговська – ідеальна красуня в соцмережах і нещасна дівчина в реальному житті. Вона ненавидить своє відображення у дзеркалі, тому ховається за інстаграмними фільтрами.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 експерти спробують з'ясувати, чому Яна веде подвійне життя. Однак шлях трансформації буде непростим. Андрій Жельветро забере у Яни смартфон і заборонить заходити до соцмережі протягом семи днів. Чи зможе дівчина витримати тиждень без інстажиття? Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 12 від 09.10.2022.

12 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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