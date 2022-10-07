Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022 дивитися онлайн

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)

2 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 11 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 02.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 11 випуску проєкту Щасливі за сім днів : у проєкті шлях трансформації пройде 35-річна Людмила Пономарьова. Жінка працює оператором-касиром на газовій заправці та виховує чотирьох дітей. Все своє життя вона дуже багато бере на себе, через що втратила жіночність і стала мужньою. Людмила самостійно лагодить тумбочки, прикручує розетки і господарює біля будинку, незважаючи на те що має чоловіка.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 11 Людмила зізнається, що втомилася бути сильною. Її найбільша мрія – стати жіночною, поступливою, терплячою, щоб урятувати шлюб від розлучення. Який шлях доведеться пройти героїні? Яким буде результат жінки? Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 11 від 02.10.2022.

11 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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