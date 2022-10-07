Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022 дивитися онлайн

7 октября 2022 18:58 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Щасливі за сім днів 1 сезон 11 випуск від 02.10.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

2 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 11 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 02.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожПара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Дивіться у 11 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 35-річна Людмила Пономарьова. Жінка працює оператором-касиром на газовій заправці та виховує чотирьох дітей. Все своє життя вона дуже багато бере на себе, через що втратила жіночність і стала мужньою. Людмила самостійно лагодить тумбочки, прикручує розетки і господарює біля будинку, незважаючи на те що має чоловіка.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 11 Людмила зізнається, що втомилася бути сильною. Її найбільша мрія – стати жіночною, поступливою, терплячою, щоб урятувати шлюб від розлучення. Який шлях доведеться пройти героїні? Яким буде результат жінки? Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 11 від 02.10.2022.

11 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ телешоу телешоу онлайн телешоу 2022 Щасливі за сім днів відео Андрій Жельветро Надія Матвєєва Марина Боржемська

Матеріали на тему

JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака
Меломан

JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака
Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Телешоу

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Пінап казино як приклад впливу сучасної ігрової індустрії на розвиток економіки країни та світу
Новини

Пінап казино як приклад впливу сучасної ігрової індустрії на розвиток економіки країни та світуРеклама
Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну
Новини

Андрій Бєдняков розповів, як говорить з донькою про війну
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, що саме робив її чоловік, аби нашкодити русні

Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, що саме робив її чоловік, аби нашкодити русні
Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз із міліціонером: «Розвели на сто гривень»

Учасник Improv Live Show Рома Міщеряков згадав курйоз із міліціонером: «Розвели на сто гривень»
Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі афери, у якій маніпулюють, згадуючи ЗСУ

Олена-Крістіна Лебідь розповіла деталі афери, у якій маніпулюють, згадуючи ЗСУ
Тарас Цимбалюк пояснив, чому українська мова на часі

Тарас Цимбалюк пояснив, чому українська мова на часі

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 03.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.10.2022)
Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)

Щасливі за сім днів: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 02.10.2022)
JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака

JULIK запрем'єрив нову пісню і кліп, які є своєрідним перезавантаженням співака
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK