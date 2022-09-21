Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск від 18.09.2022 дивитися онлайн

21 сентября 2022 11:40 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 9 випуск від 18.09.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 18.09.2022)
Пресслужба каналу СТБ

18 вересня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 9 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 18.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 36-річна Марина Коваленко. Хоча вона вже доросла, проте досі живе з мамою та бабусею. Марина зізнається, що завжди була тепличною, а всі побутові справи за неї виконувала мати. Через несамостійність у жінки не склалися стосунки із чоловіком. Вже 10 років вона одружена зі Станіславом, але подружжя живе окремо, адже не змогли порозумітися в побутових питаннях.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 9 Марина Коваленко подивиться у дзеркало правди та побачить, якою може стати через десять років, якщо не стане нічого міняти прямо зараз. Це стане відправною точкою на шляху трансформації. Хочете дізнатися, як зміниться героїня лише за тиждень? Неймовірне перетворення Марини Коваленко – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 9 від 18.09.2022.

9 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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